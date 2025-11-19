Песков: коррупционная токсичность Киева ощущается в Европе
В Европе испытывают серьезный дискомфорт в связи с расследованием коррупционного скандала на Украине, связанного с хищениями в энергетическом секторе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песов в ходе брифинга.
Он также отметил, что в ЕС происходить много «суетливых действий» вокруг этой темы.
«Токсичность киевского режима здесь проявляется, эта токсичность ощущается в Европе. <...> Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», – заключил Песков.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Mysl Polska писало, что Европе придется ответить за коррупционный скандал, в центре которого оказалась Украина. Издание выразило сомнения, что в западных столицах «никто не подозревал» о происходящем в Киеве. «Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», – говорилось в материале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 ноября заявила, что Евросоюз был в курсе уровня коррупции на Украине, а также являлся частью схем хищений в энергетическом секторе страны. «Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы», – сказала она.