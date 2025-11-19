Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 ноября заявила, что Евросоюз был в курсе уровня коррупции на Украине, а также являлся частью схем хищений в энергетическом секторе страны. «Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы», – сказала она.