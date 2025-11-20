Bloomberg: идеи ЕС по финансированию Киева невозможно реализовать до марта
Европейский союз (ЕС) сталкивается с проблемами в согласовании альтернативных вариантов финансовой поддержки Украины, если план использования замороженных российских активов не сработает. Как сообщает Bloomberg, предложения Еврокомиссии – выделение гранта в 90 млрд евро или предоставление кредита, обеспеченного долгом ЕС, – почти невозможно реализовать до марта, когда, по прогнозам, у Киева закончатся средства.
В то же время министры иностранных дел ЕС обсуждают ужесточение санкций против «теневого флота» российских танкеров, которые Москва якобы использует для обхода ограничений на экспорт нефти. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, блок стремится «перекрыть российские доходы, которые идут на финансирование конфликта», и рассматривает усиление контроля со странами флага, портовыми государствами и структурами, обслуживающими такие суда.
Польша представила предложения о расширении полномочий по пресечению схем обхода санкций, включая координацию действий и разрешение поднимать команды на подозрительные суда. ЕС уже убедил многие страны де-регистрировать российские теневые танкеры, однако Брюссель считает, что давления недостаточно.
При этом проблемы финансирования Украины остаются острыми, пишет Bloomberg. Бельгия все еще блокирует идею использовать российские замороженные активы из-за юридических последствий, а альтернативные механизмы требуют доработки и не могут быть быстро реализованы. ЕС надеется подготовить правовую основу для использования активов РФ к декабрю, но шансы на финальное решение до марта оцениваются как низкие.
17 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как пишет Reuters, направила государствам ЕС письмо, в котором изложены три возможных механизма дальнейшего финансирования Украины: использование заблокированных российских активов в формате так называемого «репарационного кредита», прямые гранты государств-членов или общий заем, привлеченный на уровне всего Евросоюза.
На следующий день после этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил депутатам подготовить текст обращения в российский кабмин. В документе будет говориться о необходимости проработки ответных мер, если в ЕС решат конфисковать активы России.
19 ноября стало известно, что на фоне недостатка бюджетных средств и коррупционного скандала Киев подталкивает Евросоюз к принятию решения о выдаче «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов в размере $163 млрд в декабре.