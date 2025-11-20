Bloomberg: идеи ЕС по финансированию Киева невозможно реализовать до марта

В то же время министры иностранных дел ЕС обсуждают ужесточение санкций против «теневого флота» российских танкеров, которые Москва якобы использует для обхода ограничений на экспорт нефти. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, блок стремится «перекрыть российские доходы, которые идут на финансирование конфликта», и рассматривает усиление контроля со странами флага, портовыми государствами и структурами, обслуживающими такие суда.