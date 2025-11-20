Глава Генштаба призвал французов быть готовыми потерять детей в борьбе с Россией
Граждане Франции должны быть готовы терять своих детей и страдать экономически из-за возможной конфронтации с Россией в ближайшие годы. Об этом заявил глава Генштаба республики генерал Фабьен Мандон, его слова приводит La Republique.
Выступая перед мэрами, Мандон заявил, что Франции не хватает силы духа, «которая позволит нам смириться с причинением себе боли ради защиты того, кто мы есть».
«Если наша страна дрогнет, потому что не готова смириться с потерей своих детей, потому что ей нужно что-то сказать и потому что она пострадает экономически из-за того, что приоритеты будут отданы оборонному производству, то мы окажемся в опасности», – сказал он.
Лидер организации «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон не согласился со словами начальника Генштаба. Он заявил, что Мандон «не имеет права приглашать мэров или кого-либо еще на военные приготовления, которые никто не решал».
16 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «смехотворными» утверждения о том, что Россия может напасть на Европу. По его словам, Москва недостаточно сильна для такого шага.
В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО необходимо представить Россию в качестве агрессора, чтобы принять решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП.