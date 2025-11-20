FT: отставка Ермака неизбежна из-за коррупционного скандала на Украине
Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака кажется неизбежной из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, пишет газета Financial Times (FT).
Киев предпринял недостаточно мер, отмечает издание. Граждане обеспокоены, что руководство страны еще что-то от них скрывает. FT пишет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо изменить сам способ управления.
Такие меры потребуют очистить офис и уволить советников, которые могут быть связаны с махинациями. Так, избавление от Ермака кажется неизбежным, подчеркивает газета.
Ранее Associated Press писало, что посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный отказал во встрече главе офиса Зеленского. Ермак стремился укрепить свою поддержку в правительстве.
18 ноября Зеленский в своем Telegram-канале писал, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения», необходимые государству. По его словам, он хочет провести встречу с руководством Верховной рады и депутатами своей партии «Слуга народа» в течение недели. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский может уволить Ермака уже 20 ноября.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.