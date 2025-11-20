FT: отставка Ермака неизбежна из-за коррупционного скандала на Украине

18 ноября Зеленский в своем Telegram-канале писал, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения», необходимые государству. По его словам, он хочет провести встречу с руководством Верховной рады и депутатами своей партии «Слуга народа» в течение недели. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский может уволить Ермака уже 20 ноября.