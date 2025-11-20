Каллас: план ЕС заключается в ослаблении РФ и поддержке Украины
Евросоюз видит один «план действий» по урегулированию украинского конфликта. В него входит ослабление России и поддержка Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД союза.
По ее словам, Евросоюз хочет, чтобы любой иной мирный план сначала получил поддержку стран, входящих в объединение. Каллас также заявила, что ЕС настаивает на «одностороннем перемирии со стороны России».
«Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС», – отметила глава евродипломатии (цитата по ТАСС).
20 ноября Reuters писало, что ряд европейских стран высказались против продвигаемого США мирного плана по Украине, который, по данным источников, предполагает передачу России дополнительных территорий и частичное разоружение Киева. Европейские союзники опасаются, что такие условия будут равносильны капитуляции.
NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, разработанный американской стороной при консультациях с российскими представителями. По словам источника телеканала, документ предусматривает предоставление гарантий безопасности России и Украине, но его детали продолжают обсуждаться.