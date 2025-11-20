WSJ: Рубио 21 ноября обсудит с Европой новый план США по Украине

20 ноября Рубио заявлял, что предложения по урегулированию готовятся с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, «для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки». Он добавил, что США продолжают формировать пакет мер на основе информации от обеих сторон.