WSJ: Рубио 21 ноября обсудит с Европой новый план США по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио 21 ноября проведет консультации с европейскими чиновниками по национальной безопасности, на которых планирует обсудить новый американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Европейские чиновники сообщают, что они не участвовали в создании плана и до этого момента не были проинформированы об американском предложении, отмечает издание.
20 ноября Рубио заявлял, что предложения по урегулированию готовятся с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, «для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки». Он добавил, что США продолжают формировать пакет мер на основе информации от обеих сторон.
Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщал, что Киев не принимает предложенный Вашингтоном план и настаивает на его переработке. По их словам, документ отражает «максималистские требования» Москвы и не может быть основой для переговоров без существенных изменений.
Axios писал, что план США предусматривает передачу России части территорий Восточной Украины, которые в настоящее время контролирует Киев, в обмен на американские гарантии безопасности. Кроме того, предполагалось, что территории Донбасса, которые Украина должна будет покинуть, станут демилитаризованной зоной.