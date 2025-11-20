Зеленский не стал отправлять Ермака в отставку
Главу офиса президента Украины Андрея Ермака оставили на прежней должности, сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) после встречи руководства Верховной рады и депутатов правящей партии «Слуга народа».
По его словам, вопрос об отставке на совещании поднимали, однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался решать его на месте.
«У нас сложные предстоящие переговоры. Поэтому работаем», – процитировал президента Гончаренко.
Газета Financial Times писала, что отставка Ермака кажется неизбежной из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. От Зеленского требуются решительные действия, такие как увольнение всех связанных с махинациями советников.