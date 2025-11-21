Bild: Германия намерена дать отпор плану Трампа по урегулированию на Украине
Германия выражает недовольство планом президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
«Как узнал Bild, в ведомстве канцлера Германии с серьезным беспокойством восприняли план администрации США и работают над дипломатическими контрмерами», – говорится в публикации.
По данным издания, немецкий кабмин «мобилизует европейских партнеров», чтобы надавить на Киев и склонить к несогласию с документом с США. Берлин также хочет повлиять на мнение Вашингтона, продвигая позицию Евросоюза (ЕС).
21 ноября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что у него есть неделя на согласование мирного плана США. Он сказал, что Украину ожидает «трудная» неделя переговоров, беседуя с фракцией «Слуга народа».
В тот же день, после опубликования документа, который состоит из 28 пунктов, направленных на завершение конфликта, The Wall Street Journal сообщила, что Европа работает над альтернативным планом с более благоприятными для Киева условиями. При этом Украина пока не взяла на себя обязательств его поддержать, отметило издание.