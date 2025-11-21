Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bild: Германия намерена дать отпор плану Трампа по урегулированию на Украине

Ведомости

Германия выражает недовольство планом президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

«Как узнал Bild, в ведомстве канцлера Германии с серьезным беспокойством восприняли план администрации США и работают над дипломатическими контрмерами», – говорится в публикации.

По данным издания, немецкий кабмин «мобилизует европейских партнеров», чтобы надавить на Киев и склонить к несогласию с документом с США. Берлин также хочет повлиять на мнение Вашингтона, продвигая позицию Евросоюза (ЕС).

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что у него есть неделя на согласование мирного плана США. Он сказал, что Украину ожидает «трудная» неделя переговоров, беседуя с фракцией «Слуга народа».

В тот же день, после опубликования документа, который состоит из 28 пунктов, направленных на завершение конфликта, The Wall Street Journal сообщила, что Европа работает над альтернативным планом с более благоприятными для Киева условиями. При этом Украина пока не взяла на себя обязательств его поддержать, отметило издание.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её