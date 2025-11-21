Песков: Москва открыта для переговоров на обговоренных в Анкоридже условиях
Москва открыта для переговоров на платформе обсуждений, которые имели место в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей.
20 ноября The Wall Street Journal писала, что предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам Путина, озвученным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.
Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. В их числе – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.