Трамп пригрозил ввести «очень мощные» санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции против России. Об этом пишет «РИА Новости». Они будут направлены на ограничение продажи нефти.
Также он заявил, что не планирует отмену уже действующих санкций против нефтяного сектора России.
Заявление Трампа прозвучало на фоне публикации проекта плана Вашингтона по завершению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу России территорий, гарантии безопасности для Украины и др. Киев подтвердил получение плана и начал его внутреннее обсуждение, в Москве же сообщили, что официально не получили документ.
22 октября США объявили о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Тогда же Трамп отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Путин после введения рестрикций заявлял, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением». Он назвал новые санкции против Москвы, под которые попали нефтяные компании, серьезными и сказал, что определенные последствия будут, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.