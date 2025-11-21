Трамп пригрозил ввести «очень мощные» санкции против России

Путин после введения рестрикций заявлял, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением». Он назвал новые санкции против Москвы, под которые попали нефтяные компании, серьезными и сказал, что определенные последствия будут, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.