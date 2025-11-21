Путин: Россию устраивает нынешнее развитие событий в рамках спецоперации

Россию в целом устраивает нынешнее положение дел в рамках спецоперации на Украине, поскольку оно ведет к достижению поставленных целей. При этом Москва открыта к мирным переговорам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, передает Кремль.