Путин: Россию устраивает нынешнее развитие событий в рамках спецоперации

Ведомости

Россию в целом устраивает нынешнее положение дел в рамках спецоперации на Украине, поскольку оно ведет к достижению поставленных целей. При этом Москва открыта к мирным переговорам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, передает Кремль.

Он отметил, что взятие Купянска и подобные события будут повторяться на других важных участках фронта.

Обращаясь к Киеву и странам Евросоюза, российский лидер заявил, что отказ от переговоров приведет к продолжению военных действий до достижения поставленных целей. Путин подчеркнул, что для достижения мира необходимо тщательно обсудить все детали мирного плана, предложенного американской стороной.

Путин подтвердил получение плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Политика / Международные отношения

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, российская сторона хочет настоящего мира. Он отметил, что со стороны Украины для мирного урегулирования «двери закрыты», поэтому Россия продолжает спецоперацию.

Портал Axios 21 ноября опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В документе прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.