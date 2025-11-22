Трамп резко отреагировал на критику мирного плана со стороны Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что если украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится мирный план, предложенный американской стороной, «он может продолжать сражаться». Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме. Трансляцию проводит Associated Press.
«Вы хотите сказать, что Зеленскому это не нравится? Ему придется это принять… В какой-то момент ему придется с чем-то смириться… Помните, совсем недавно, прямо в Овальном кабинете, я сказал: "У вас нет козырей"», – добавил Трамп.
21 ноября Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта мирного соглашения. В нем украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор. Страна может потерять достоинство, приняв мирный план Трампа, или отказаться и потерять ключевого партнера Украины.
Издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.