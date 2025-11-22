НАБУ объявило в розыск украинского бизнесмена Миндича
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, который считается соратником украинского президента Владимира Зеленского. В розыск также объявлен финансист Александр Цукерман, свидетельствуют базы данных МВД республики.
Миндич и Цукерман считаются пропавшими с 20 ноября, передает «Униан» со ссылкой на данные базы. Отмечается, что профили подозреваемых находятся в реестре лиц, скрывающихся от досудебного расследования.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и Цукермана.
21 ноября президент Украины на встрече с фракцией «Слуга народа» заявил, что «не имел представления о происходящем в его окружении» на фоне коррупционного скандала в энергетике. Отвечая на призывы части депутатов отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, Зеленский отметил, что «офис президента – это его кадровый приход». Глава Украины также подчеркнул, что все причастные к коррупции должны понести ответственность.