НАБУ объявило в розыск украинского бизнесмена Миндича

21 ноября президент Украины на встрече с фракцией «Слуга народа» заявил, что «не имел представления о происходящем в его окружении» на фоне коррупционного скандала в энергетике. Отвечая на призывы части депутатов отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, Зеленский отметил, что «офис президента – это его кадровый приход». Глава Украины также подчеркнул, что все причастные к коррупции должны понести ответственность.