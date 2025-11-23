WP: США помогут Украине построить «стену» на линии соприкосновения
США со своими союзниками выразили готовность помочь Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения на востоке страны при урегулировании конфликта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника издания, при возведении «стены» будут использоваться продвинутые технологии. Другие подробности он не уточнил.
21 ноября Axios представил американский план по разрешению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Источники в Белом доме подтвердили легитимность документа.
Президент России Владимир Путин уточнил, что Москва получила текст плана США по урегулированию российско-украинского конфликта.
На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном мирный план по Украине не является окончательным предложением. На вопрос о позиции США в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не примет его, Трамп ответил: «Тогда он может продолжать биться изо всех сил».