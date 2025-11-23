WP: США помогут Украине построить «стену» на линии соприкосновения

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном мирный план по Украине не является окончательным предложением. На вопрос о позиции США в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не примет его, Трамп ответил: «Тогда он может продолжать биться изо всех сил».