Украина настаивает на перемирии до обсуждения вопроса обмена территориями
Украина и ее европейские союзники будут настаивать на том, что обсуждение с Россией территориальных обменов возможно только после перемирия и прекращения боев вдоль нынешней линии соприкосновения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Украина и союзники считают, что США должны предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье о коллективной обороне НАТО. Кроме того, замороженные российские активы нужно использовать для восстановления Украины и в качестве компенсации для страны.
Соответствующее предложение будет озвучено американским представителям в Женеве 23 ноября.
21 ноября Axios опубликовал американский план по разрешению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона получила текст плана США по урегулированию конфликта.
На следующий день президент США Дональд Трамп сообщил, что разработанный Вашингтоном мирный план по Украине не является окончательным предложением. Отвечая на вопрос о позиции США в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не примет его, Трамп указал: «Тогда он может продолжать биться изо всех сил».