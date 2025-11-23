Газета
Главная / Политика /

Сийярто: невозможно говорить о безопасности в Европе без учета России

Ведомости

В Европе невозможно говорить о долгосрочной архитектуре безопасности без учета России, заявил в эфире радио Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что Россия – крупнейшая страна мира и ядерная держава, и любой, кто говорит, что будущее европейской безопасности можно планировать без нее, «несет чушь».

Пока в Венгрии существует национальное правительство, добавил Сийярто, Будапешт не позволит, чтобы «деньги венгерского народа направлялись на Украину для финансирования коррумпированного режима». По его словам, в Брюсселе не случайно хотят поставить на место нынешних властей «марионеточное правительство».

«Они точно знают, что если бы было такое правительство, Венгрия способствовала бы отправке венгерских денег на Украину», – заявил он.

Читайте также:WP: США могут включить в план Трампа поставки Tomahawk Украине

Министр затронул также тему мирного плана президента США Дональда Трампа. Европейские лидеры должны поддержать документ, руководствуясь гуманизмом и здравым смыслом, убежден Сийярто.

По его мнению, украинские власти могут решить продолжать войну, но есть надежда, что переговоры между Вашингтоном и Киевом увенчаются успехом. После этого, ожидает Сийярто, может пройти американо-российский мирный саммит, и «нет никаких сомнений в том, что он состоится в Будапеште».

21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Европейские страны на саммите G20 призывали доработать предложение Трампа. Позднее Еврокомиссия опубликовала заявление, где изложила свое видение в трех основных пунктах. В их числе – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Трамп установил крайний срок для принятия плана – 27 ноября. Затем он говорил, что разработанный Вашингтоном документ не является окончательным предложением. Обсуждение плана проходит сегодня в Женеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры команды республики с европейскими партнерами и американской делегацией уже начались. 

