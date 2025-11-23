Зеленский выразил надежду на положительный результат переговоров в Женеве

23 ноября в Швейцарии состоятся переговоры американской и украинской сторон. Министр американской армии Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. От США во встрече также примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. С украинской стороны в ней поучаствуют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский.