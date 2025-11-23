Зеленский выразил надежду на положительный результат переговоров в Женеве
В Швейцарии начались переговоры команды Украины с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению российско-украинского конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат», – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что ожидает итогов переговоров и рассчитывает, что все участники встречи будут конструктивными.
23 ноября в Швейцарии состоятся переговоры американской и украинской сторон. Министр американской армии Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. От США во встрече также примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. С украинской стороны в ней поучаствуют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский.
По данным CNN, целью переговоров в Швейцарии является согласование формулировок перед предстоящей встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Трамп говорил, что разработанный Вашингтоном план не является окончательным предложением.