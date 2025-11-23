Стубб и Мелони обсудили с Трампом мирный план по Украине
Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и обсудили американский мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом рассказал Стубб в интервью Bloomberg TV.
Финский лидер назвал звонок достаточно спонтанным и выразил уверенность, что стороны будут на связи. По его словам, европейские лидеры не знали о планах Трампа до того, как они были озвучены. Стубб выразил мнение, что именно президент США принимает решение о том, какими будут параметры документа, и без его одобрения ничего не произойдет.
«Ключевым моментом сейчас было бы добиться прекращения огня», – подчеркнул он.
21 ноября Axios представил план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций. Европейские страны на саммите G20 призывали доработать план. Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором изложила собственное видение в трех основных пунктах. В частности, это отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для украинских сил.
Трамп установил в качестве крайнего срока для принятия плана 27 ноября. При этом он уточнял, что разработанный Вашингтоном документ не является окончательным предложением.