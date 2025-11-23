Умеров объявил о начале завершающего этапа согласования плана по Украине

23 ноября в Швейцарии проходят переговоры американской и украинской сторон. От США во встрече принимают участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. С украинской стороны в ней участвуют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский.