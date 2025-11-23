Умеров объявил о начале завершающего этапа согласования плана по Украине
Мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта находится на завершающем этапе согласования. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Умеров уточнил, что текущая редакция документа отражает большинство ключевых приоритетов Киева. Он добавил, что ожидает дальнейшего прогресса на переговорах, которые проходят между представителями США, Украины и европейских стран относительно параметров плана.
Американский план по разрешению российско-украинского конфликта был представлен 21 ноября. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций.
23 ноября в Швейцарии проходят переговоры американской и украинской сторон. От США во встрече принимают участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. С украинской стороны в ней участвуют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский.
По данным CNN, целью переговоров в Швейцарии является согласование формулировок перед предстоящей встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.