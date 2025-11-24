Кандидат от правящей партии побеждает на досрочных выборах в Республике Сербской
Кандидат правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран лидирует на досрочных выборах президента Республики Сербской по итогам подсчета более 95% бюллетеней. Об этом партия сообщила в соцсети X.
По данным политической организации, Каран набрал 208 988 голосов. Это на 8500 голосов больше, чем у кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии.
Голосование завершилось 23 ноября в 19:00 по местному времени (21:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, явка составила 35,78%. Основным соперником Карана был кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануш.
Досрочные выборы прошли после решения ЦИК БиГ о лишении полномочий действующего главы республики Милорада Додика. В феврале 2025 г. суд приговорил его к году лишения свободы за неисполнение решений высокого представителя Кристиана Шмидта. Позднее наказание заменили штрафом. Додик отказывался покидать пост.
2 октября президент России Владимир Путин встретился с Додиком на полях пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи. Российский лидер назвал ситуацию в Республике Сербской сложной, на что Додик ответил, что зато «всегда есть, чем заняться». 3 октября он попросил российского лидера не оставлять республику «на откуп второстепенным бюрократам» из Брюсселя.