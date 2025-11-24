Кандидат от правящей партии побеждает на досрочных выборах в Республике Сербской

2 октября президент России Владимир Путин встретился с Додиком на полях пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи. Российский лидер назвал ситуацию в Республике Сербской сложной, на что Додик ответил, что зато «всегда есть, чем заняться». 3 октября он попросил российского лидера не оставлять республику «на откуп второстепенным бюрократам» из Брюсселя.