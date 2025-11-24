Песков: на этой неделе встреча с делегацией США не запланирована
На этой неделе встреча российской и американской делегаций по украинскому урегулированию не запланирована. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он напомнил о словах российского лидера Владимир Путина о том, что Москва остается открытой для таких контактов и переговоров.
«Пока никакой конкретики по переговорам с нами нет», – заключил Песков.
РБК-Украина сообщало, что большая часть положений американского мирного плана из 28 пунктов были согласованы и частично изменены в ходе переговоров США и Украины в Женеве. В частности, делегации смогли урегулировать существенную часть спорных норм, включая вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных.
Песков говорил, что российская сторона, в свою очередь, на официальном уровне еще не получила мирный план США по украинскому урегулированию. «В тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Подождем», – сказал он.