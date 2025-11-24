Песков: обсуждение мирного плана через СМИ некорректно

24 ноября «РБК-Украина» сообщила, что большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов были согласованы и частично изменены во время переговоров США и Украины в Женеве. Тогда же The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).