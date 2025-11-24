Песков: обсуждение мирного плана через СМИ некорректно
Кремль считает обсуждение плана по урегулированию на Украине невозможным и некорректным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, насколько приемлем пункт 7 европейских контрпредложений на американский мирный план о том, что «присоединение Украины к НАТО зависит от консенсуса членов альянса».
«Мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – подчеркнул Песков.
По его словам, в этом случае в первую очередь нужно исходить из информации, поступающей по официальным каналам.
«Такой информацией мы пока не располагали и пока не хотели бы ничего сравнивать», – резюмировал пресс-секретарь президента России.
24 ноября «РБК-Украина» сообщила, что большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов были согласованы и частично изменены во время переговоров США и Украины в Женеве. Тогда же The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз планирует снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, которое готовит США.