Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев не сообщал детали плана США по Украине порталу Axios

Ведомости

Глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не раскрывал порталу Axios детали американского плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщило само издание, опровергнув публикации в ряде СМИ.

«Дмитриев не упомянул о готовящемся мирном плане США, но сказал, что с оптимизмом смотрит на ход переговоров», – говорится в публикации портала.

По данным FT, после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вечером 24 ноября заявил, что Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана. По его словам, именно этот документ «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Другие варианты, которые «гуляют» в СМИ, в том числе европейский план, он назвал неприемлемыми для Москвы. Он добавил, что с Россией этот план пока предметно не обсуждался.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза сказал, что план США может лечь в основу окончательного урегулирования, однако с Москвой он пока не обсуждается. Путин связал это с тем, что администрации США, по его мнению, не удается заручиться согласием Киева, а также с позицией Украины и ее европейских союзников, которые, по словам президента, до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте