Дмитриев не сообщал детали плана США по Украине порталу Axios

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза сказал, что план США может лечь в основу окончательного урегулирования, однако с Москвой он пока не обсуждается. Путин связал это с тем, что администрации США, по его мнению, не удается заручиться согласием Киева, а также с позицией Украины и ее европейских союзников, которые, по словам президента, до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя.