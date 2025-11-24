Дмитриев не сообщал детали плана США по Украине порталу Axios
Глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не раскрывал порталу Axios детали американского плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщило само издание, опровергнув публикации в ряде СМИ.
«Дмитриев не упомянул о готовящемся мирном плане США, но сказал, что с оптимизмом смотрит на ход переговоров», – говорится в публикации портала.
По данным FT, после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков вечером 24 ноября заявил, что Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана. По его словам, именно этот документ «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Другие варианты, которые «гуляют» в СМИ, в том числе европейский план, он назвал неприемлемыми для Москвы. Он добавил, что с Россией этот план пока предметно не обсуждался.
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза сказал, что план США может лечь в основу окончательного урегулирования, однако с Москвой он пока не обсуждается. Путин связал это с тем, что администрации США, по его мнению, не удается заручиться согласием Киева, а также с позицией Украины и ее европейских союзников, которые, по словам президента, до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя.