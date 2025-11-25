Песков не подтвердил встречу представителей РФ с Дрисколлом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что министр американской армии Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским официальным лицам сокращенный вариант плана по урегулированию конфликта на Украине, разработанного США.
Песков уточнил, что в Кремле следят за сообщениями СМИ и тщательно анализируют их. По его словам, российская сторона понимает, что идет переговорный процесс между США и Украиной, в план вносятся коррективы, и текст, который ранее неофициально оказался у Москвы, уже претерпел изменения.
«В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию, пока никаких новаций у нас в этом плане нет», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что Россия не получала новый текст плана по урегулированию из 19 пунктов.
25 ноября Politico со ссылкой на источники писало, что Дрисколл в Абу-Даби представит официальным лицам РФ новый вариант плана США по урегулированию на Украине из 19 пунктов вместо первоначальных 28. По словам собеседников издания, из обновленной версии исключены положения по территориальным вопросам, включая возможную передачу Донбасса России. Эти темы предлагается вынести на отдельные переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
По данным источника CBS, Дрисколл якобы уже встретился в Абу-Даби с российскими представителями вечером 24 ноября и планирует продолжить обсуждение мирного процесса 25 ноября для ускорения продвижения переговоров.