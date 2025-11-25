Газета
Российская армия взяла под контроль село Иванополье

Ведомости

Вооруженные силы РФ взяли под контроль донецкое село Иванополье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

24 ноября Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль села Затишье в Запорожской области. До этого, 23 ноября, ведомство сообщило о взятии под контроль сел Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину 20 ноября, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. ВСУ сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на красноармейском направлении.

