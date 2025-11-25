Газета
Главная / Политика /

FT: Киев согласился сократить армию до 800 000 человек

Ведомости

Изначально план США по урегулированию украинского конфликта предполагал, что Киев сократит численность армии до 600 000 человек, но страна согласилась установить лимит на 800 000. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.  

По данным собеседников газета, на повестку встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут вынести обсуждение наиболее чувствительных пунктов мирного плана. Среди них – территориальные вопросы и гарантии безопасности США.

Лондонский Международный институт стратегических исследований в 2021 г. сообщал, что численность украинской армии составляла 209 000 военнослужащих. В начале февраля 2022 г. Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривал увеличение численности армии на 100 000 человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение срока службы по контракту, сообщали «РИА Новости».

FT: Россия может отклонить измененный план США по Украине

Политика / Международные отношения

В январе 2024 г. на пресс-конференции в Варшаве украинский лидер сообщил, что  численность украинской армии составляет 880 000 солдат и офицеров, передавало интернет-издание «Страна».

24 октября РБК-Украина сообщала, что большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве. В частности, делегации смогли урегулировать значительную часть спорных норм, включая вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев».

CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщал, что правительство Украины согласилось на мирный договор Трампа. Остались лишь незначительные детали, которые необходимо уладить, рассказал источник.

