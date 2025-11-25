Стармер: согласованный Украиной и США план не является окончательным

Financial Times писала, что российская сторона может отклонить измененный план по урегулированию конфликта с Украиной, если тот не будет соответствовать требованиям Москвы. Последний вариант плана, по данным газеты, невыгоден для Москвы, потому что деликатные вопросы остаются на усмотрение президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.