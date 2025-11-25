Стармер: согласованный Украиной и США план не является окончательным
Мирный план по урегулированию украинского конфликта, который был согласован между Киевом и Вашингтоном, не является окончательным документом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.
По его словам, достигнутый прогресс в переговорах не означает полного согласия Украины с предложенным планом. Стармер отметил, что документ не новый набор предложений или соглашений, он является промежуточным результатом работы.
Премьер подчеркнул, что работа над планом продолжается и пока не привела к полному согласию сторон.
Financial Times писала, что российская сторона может отклонить измененный план по урегулированию конфликта с Украиной, если тот не будет соответствовать требованиям Москвы. Последний вариант плана, по данным газеты, невыгоден для Москвы, потому что деликатные вопросы остаются на усмотрение президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что, если план уничтожит ключевые договоренности, достигнутые в Анкоридже, то ситуация будет принципиально иной.