Макрон увидел шанс достижения прочного мира на Украине
На Украине наконец-то появился реальный шанс достижения прочного мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии видеоконференции так называемой «коалиции желающих».
«Наконец-то появился шанс добиться реального прогресса на пути к прочному миру», – сказал президент (цитата по BFMTV).
Макрон указал при этом, что абсолютным условием мира является «ряд очень надежных гарантий безопасности, причем не только на бумаге».
21 ноября США опубликовали проект мирного плана, состоящий из 28 пунктов. Он включает передачу украинских территорий России, признание подконтрольных РФ регионов за Москвой, ограничение численности войск ВСУ, гарантии безопасности для Украины и др.
После этого Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, которые госсекретарь США Марко Рубио оценил позитивно. 25 ноября CBS News сообщил, что власти Украины согласились на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации Трампа. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил Axios, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и подписать мирный план США 27 ноября. Российская сторона пока не соглашалась с обновленным мирным планом США.