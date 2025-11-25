Макрон увидел шанс достижения прочного мира на Украине

После этого Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, которые госсекретарь США Марко Рубио оценил позитивно. 25 ноября CBS News сообщил, что власти Украины согласились на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации Трампа. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.