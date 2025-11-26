Газета
Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg о разговорах Уиткоффа и Ушакова

Ведомости

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg с расшифровкой якобы переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Его слова приводит The Wall Street Journal.

Комментируя сообщения СМИ, Трамп заявил: «Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик».

Он добавил, что в дипломатии каждая сторона должна идти на уступки. «Нужно сказать: «Смотрите, они хотят этого». Вам нужно убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров», – сказал Трамп. Американский лидер предположил, что переговорщик говорит похожее и Украине.

До этого Bloomberg без указания источников опубликовал две стенограммы разговоров: от 14 октября – между Уиткоффом и Ушаковым, от 29 октября – между главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и Ушаковым. В беседе спецпредставитель Трампа якобы помогал Ушакову выработать стратегию общения с Трампом для Путина.

Дмитриев назвал публикацию Bloomberg фейком.

25 ноября CBS News сообщал, что Украина согласилась с мирным соглашением, достигнутым при посредничестве администрации Трампа. По данным телеканала, стороны достигли общего понимания по основным положениям, однако детали еще прорабатываются. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил, что Киев и Вашингтон согласовали базовые условия урегулирования.

В тот же день Трамп заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения возможного мирного договора по Украине.

