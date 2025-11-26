Газета
WSJ: разговор с Путиным убедил Трампа не давать Tomahawk Киеву



Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в середине октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Этот разговор убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине», – говорится в материале.

23 ноября The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что в Белом доме рассматривается в том числе возможность поставки Киеву ракет Tomahawk в рамках плана США по урегулированию конфликта на Украине. Администрация американского лидера, по данным издания, признает, что гарантии безопасности Киева «пока недостаточно надежны».

В начале ноября Трамп заявил, что больше не намерен отправлять Украине Tomahawk. CNN в свою очередь отмечал, что Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk, но последнее слово будет оставлено за американским лидером.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе разговора в октябре Путин выразил позицию Москвы о том, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.

