WSJ: разговор с Путиным убедил Трампа не давать Tomahawk Киеву

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе разговора в октябре Путин выразил позицию Москвы о том, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.