ЕК представит предложения по изъятию замороженных российских активов

26 ноября министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен рассказал, что Брюссель разъяснил Италии риски, связанные с экспроприацией российских активов. По его словам, Бельгия не будет конфисковывать замороженные средства и передавать их Украине «без европейских гарантий против судебных исков и возврата средств».