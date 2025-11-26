Газета
Главная / Политика /

ЕК представит предложения по изъятию замороженных российских активов

Ведомости

Еврокомиссия в ближайшее время внесет юридические предложения об использовании и возможной экспроприации российских активов, заблокированных в Бельгии, несмотря на позицию Брюсселя. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России», – сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что «не допустит, чтобы за Украину платили одни европейские налогоплательщики».

17 ноября фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с тремя вариантами дальнейшего финансирования Украины. Это использование замороженных российских активов в формате «репарационного кредита», прямые гранты государств-членов и общий заем на уровне Евросоюза.

18 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о подготовке проекта ответных мер по конфискации западных активов. По его словам, такой механизм будет задействован в случае принятия недружественных решений со стороны западных стран.

26 ноября министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен рассказал, что Брюссель разъяснил Италии риски, связанные с экспроприацией российских активов. По его словам, Бельгия не будет конфисковывать замороженные средства и передавать их Украине «без европейских гарантий против судебных исков и возврата средств».

