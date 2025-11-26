США планируют удерживать военный контингент на Карибах до 2028 года
Соединенные Штаты планируют сохранять крупный военный контингент в Карибском бассейне до ноября 2028 г., что совпадает с окончанием президентского срока президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Intercept, ссылаясь на документы Пентагона о военных контрактах.
Согласно этим документам, Агентство оборонной логистики США (DLA) подписывает многолетние контракты на поставку продовольствия для всех видов вооруженных сил – армии, ВМС, ВВС, морской пехоты и береговой охраны. Поставки запланированы на период с ноября 2024 г. по ноябрь 2028 г. и предназначены для войск, размещенных в Пуэрто-Рико. Объем поставок продовольствия увеличен более чем на 450% по сравнению с первоначальными заявками, а количество пунктов распределения в Пуэрто-Рико возросло с трех до 16.
The Intercept подчеркивает, что эти закупочные документы являются одним из наиболее подробных подтверждений намерений США поддерживать значительное военное присутствие в регионе на протяжении нескольких лет, несмотря на слухи и утечки информации о возможной военной операции против Венесуэлы.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что длительное наращивание сил у берегов Венесуэлы может быть элементом стратегии давления и возможным планированием смены режима в Каракасе.
23 ноября Reuters писал, что США готовятся к началу новой фазы операций против Венесуэлы в ближайшие дни. По данным источников, администрация Трампа наращивает давление на правительство президента Николаса Мадуро, рассматривая варианты его свержения.
24 ноября США официально внесли картель Los Soles в список иностранных террористических организаций (FTO). Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон рассматривает картель Los Soles как структуру, причастную к незаконной поставке наркотиков в США. Американские власти утверждают, что в состав группировки входят высокопоставленные представители силовых структур Венесуэлы, а Мадуро обвиняют в руководстве сетью.