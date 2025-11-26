США планируют удерживать военный контингент на Карибах до 2028 года

Согласно этим документам, Агентство оборонной логистики США (DLA) подписывает многолетние контракты на поставку продовольствия для всех видов вооруженных сил – армии, ВМС, ВВС, морской пехоты и береговой охраны. Поставки запланированы на период с ноября 2024 г. по ноябрь 2028 г. и предназначены для войск, размещенных в Пуэрто-Рико. Объем поставок продовольствия увеличен более чем на 450% по сравнению с первоначальными заявками, а количество пунктов распределения в Пуэрто-Рико возросло с трех до 16.