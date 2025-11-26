Песков: дата визита Уиткоффа в Россию пока не определена

26 ноября в разговоре с журналистами на борту своего самолета во Флориду президент США Дональд Трамп отметил, что Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Трамп также упомянул, что на переговорах может присутствовать его зять Джаред Кушнер.