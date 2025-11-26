Песков: дата визита Уиткоффа в Россию пока не определена
Дата визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию пока остается неопределенной, но контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Уиткофф планирует посетить Москву на следующей неделе. По его словам, РФ посетят спецпосланник американского лидера и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам.
26 ноября в разговоре с журналистами на борту своего самолета во Флориду президент США Дональд Трамп отметил, что Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Трамп также упомянул, что на переговорах может присутствовать его зять Джаред Кушнер.
Ушаков позже заявил, что Путин, скорее всего, примет Уиткоффа в случае его прибытия в Москву.