В НАБУ допросили Умерова в качестве свидетеля по делу Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.