В НАБУ допросили Умерова в качестве свидетеля по делу Миндича
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров дал показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Умерова.
Секретаря СНБО вызвали 25 ноября в качестве свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве. В пресс-службе рассказали, что разговор был конструктивным. Умеров ответил на все вопросы следствия.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.
19 ноября стало известно, что Миндич уговаривал бывшего министра обороны Украины Умерова заключить контракт на поставку некачественных бронежилетов на фронт. В сообщениях, приписанных бизнесмену, звучат прямые просьбы экс-министру давить на подчиненных для подписания приемки товара. В ответ Умеров, согласно опубликованным данным, соглашается действовать. После разговоров Миндича и Умерова контракт на поставку действительно был заключен.