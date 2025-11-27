Газета
Политика

Рябков: визит Уиткоффа в Россию остается в силе

Ведомости

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ остается в силе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. 

«Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Уиткофф планирует посетить Москву на следующей неделе. По его словам, РФ посетят спецпосланник американского лидера и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам.

Президент США Дональд Трамп говорил, что в Москве Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп также упомянул, что на переговорах может присутствовать его зять Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата визита Уиткоффа в Россию пока остается неопределенной, но контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

