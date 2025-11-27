Кредит Украине под замороженные активы РФ может поднять цену долга ЕС

Генеральный директор Euroclear Валери Урбен отметила, что подобный шаг может подорвать доверие международных инвесторов к ЕС, особенно среди суверенных фондов и центробанков, которые могут увидеть в этом угрозу своим резервам. В письме указано, что это приведет к увеличению премии за риск и устойчивому росту спредов по европейским государственным облигациям, что, в свою очередь, повысит стоимость заимствований для всех стран Евросоюза.