Кредит Украине под замороженные активы РФ может поднять цену долга ЕС
План Евросоюза (ЕС) по предоставлению кредита Украине за счет замороженных российских активов может вызвать беспокойство на финансовых рынках и увеличить затраты Европы на обслуживание своего долга, предупреждает крупнейший депозитарий этих активов Euroclear, сообщает Financial Times.
Как напоминает издание, Брюссель рассматривает схему, которая предусматривает использование доходов от замороженных государственных активов России для предоставления кредита Украине в размере 140 млрд евро. Но в обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште Euroclear указал, что такая инициатива может быть воспринята инвесторами как конфискация.
Генеральный директор Euroclear Валери Урбен отметила, что подобный шаг может подорвать доверие международных инвесторов к ЕС, особенно среди суверенных фондов и центробанков, которые могут увидеть в этом угрозу своим резервам. В письме указано, что это приведет к увеличению премии за риск и устойчивому росту спредов по европейским государственным облигациям, что, в свою очередь, повысит стоимость заимствований для всех стран Евросоюза.
Урбен также подчеркнула, что любая юридическая или политическая эскалация вокруг этой схемы повлечет за собой финансовые риски для самого ЕС, и призвала Еврокомиссию обеспечить Euroclear безусловные гарантии на случай судебных исков или санкций.
24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины.
17 ноября Еврокомиссия направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по кредиту за счет активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины.