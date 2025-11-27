Путин: проекта мирного договора по Украине нет, есть набор вопросов

Путин: проекта мирного договора по Украине нет, есть набор вопросовМосква согласна, что перечень пунктов США может войти в будущие договоренности
У России не было никаких проектов мирного договора для завершения конфликта на Украине. Существовал только набор вопросов, которые необходимо обсудить, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек.
Как пояснил президент, после переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части. Он отметил, что Москва в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.
26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что не стоит делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. Он выразил мнение, что в разных государствах, в том числе в США, есть много людей, которые хотят сорвать мирный процесс.