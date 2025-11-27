Путин: проекта мирного договора по Украине нет, есть набор вопросов

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что не стоит делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. Он выразил мнение, что в разных государствах, в том числе в США, есть много людей, которые хотят сорвать мирный процесс.