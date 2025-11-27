Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: проекта мирного договора по Украине нет, есть набор вопросов

Москва согласна, что перечень пунктов США может войти в будущие договоренности
Ведомости

У России не было никаких проектов мирного договора для завершения конфликта на Украине. Существовал только набор вопросов, которые необходимо обсудить, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек.

Как пояснил президент, после переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части. Он отметил, что Москва в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что не стоит делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. Он выразил мнение, что в разных государствах, в том числе в США, есть много людей, которые хотят сорвать мирный процесс.

Читайте также:Захарова: утечки о мирном плане США нужны для срыва дипломатических действий
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её