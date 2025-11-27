Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 83
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга достигло 83 человек, включая одного пожарного, сообщило South China Morning Post.
По данным газеты, в больницах сейчас находятся 56 человек.
Пламя во всех зданиях удалось взять под контроль, однако в трех пожары до сих пор не потушены на верхних этажах.
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с крупным пожаром в жилом комплексе в Гонконге.
26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек.
Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол.
HK01 сообщало, что полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди задержанных – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант.