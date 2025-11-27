Газета
Хаменеи: США развязали конфликт на Украине

Ведомости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении, показанном государственным телевидением, заявил, что США «развязали принесший огромный ущерб конфликт на Украине и не достигли своих целей».

«Действующий президент США говорил, что решит проблему в течение трех дней, однако по прошествии года навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

26 ноября CNN сообщал, что Украина отказалась принять три ключевых для России пункта американского плана. Речь идет о передаче Москве территорий на Донбассе, предложении США ограничить численность вооруженных сил Украины до 600 000 человек и отказе Киева от попыток вступления в НАТО.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно делать выводы о том, что украинский конфликт движется к завершению. По его словам, в разных странах, включая США, есть силы, заинтересованные в срыве мирного процесса.

27 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва в целом согласна с тем, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

