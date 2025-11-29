WSJ: американские чиновники не знали деталей переговоров Дмитриева и Уиткоффа
Американские чиновники не всегда знали детали переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что переговоры Дмитриева и Уиткоффа длились девять месяцев. При этом чиновники из отдела по контролю за санкциями в министерстве финансов США узнавали подробности этих встреч от британских коллег.
По данным источников, в преддверии саммита России и США на Аляске в августе Дмитриев и Уиткофф обсуждали возможный обмен заключенными. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и госдеп США не были проинформированы об этих переговорах в полной мере.
Через несколько дней после саммита на Аляске европейский разведывательный и ситуационный центр передал ряду высокопоставленных лиц национальной безопасности Европы отчет, который шокировал чиновников. В документе содержались подробности коммерческих и экономических планов, которые США реализовывали совместно с Россией. В частности, добыча редкоземельных металлов в Арктике, пишет газета.
26 ноября Bloomberg опубликовал, как утверждалось, стенограмму телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова, Уиткоффа и Дмитриева. Агентство писало, что располагает записью беседы, где обсуждались возможные варианты сотрудничества с США по урегулированию конфликта на Украине. Дмитриев назвал эту публикацию фейком.
Ушаков прокомментировал публикации об утечке данных переговоров словами «это никуда не годится». Он уточнил, что регулярно общается со спецпосланником американского лидера, однако подчеркнул, что содержание разговоров носит закрытый характер.