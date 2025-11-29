Газета
Политика

Туск напомнил о цели создания НАТО как блока против агрессии России

Ведомости

Альянс НАТО создавался против России, напомнил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе его лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось», – написал он в X.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале ноября заявил, что страны альянса должны быть готовы к долгосрочной конфронтации с Россией. 28 ноября посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что альянс готовит свое население к крупной войне с РФ.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует ни на кого нападать. Глава государства подчеркнул, что это должен понимать «любой здравомыслящий человек».

27 ноября Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ назвал прямой ложью и чушью заявления о якобы подготовке Москвы к нападению на Европу. По его словам, Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства, а сама эта идея выглядит «смешной».

