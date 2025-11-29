Системы ПВО нейтрализовали шесть беспилотников над регионами РФ

В этот же день дроны-камикадзе атаковали движущийся автомобиль в селе Стратива Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу для оказания помощи. При сбросе взрывного устройства также поврежден автомобиль «Газель».