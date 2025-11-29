Системы ПВО нейтрализовали шесть беспилотников над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Силы ПВО нейтрализовали по три дрона над территорией Брянской области и Крымом. Российские военные отразили атаки с 10:00 до 18:00 мск.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 29 ноября дежурные системы ПВО уничтожили 103 беспилотника. Дроны были сбиты над Белгородской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курской, Астраханской и Волгоградской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем, Калмыкией и Азовским морем.
В этот же день дроны-камикадзе атаковали движущийся автомобиль в селе Стратива Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу для оказания помощи. При сбросе взрывного устройства также поврежден автомобиль «Газель».
За прошедшие сутки военные нейтрализовали 158 беспилотников и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 157 районах.