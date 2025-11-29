WSJ: Уиткофф предложил Украине просить вместо Tomahawk отсрочку пошлин
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины вместо просьбы о дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk добиваться освобождения от пошлин на 10 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Что хорошего может дать горстка ракет?» – приводит издание его заявление.
По данным газеты, Уиткофф говорил, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для экономики Украины.
26 ноября The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп принял решение не передавать Киеву Tomahawk после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. 23 ноября The Washington Post сообщила, что в Белом доме рассматривается возможность поставки Украине этих ракет в рамках плана по урегулированию российско-украинского конфликта.
3 ноября Трамп объявил журналистам на борту Air Force One, что Вашингтон не рассматривает передачу Киеву Tomahawk.
Помощник президент РФ Юрий Ушаков говорил, что во время разговора с Трампом в октябре Путин выразил позицию Москвы о том, что потенциальная передача дальнобойных ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а только приведет к ухудшению отношений между Россией и США.