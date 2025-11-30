Литва призвала ЕК вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики и ввести санкции

Агентство BNS ранее писало, что после закрытия Литвой границы с Белоруссией Минск принял меры, чтобы не допустить выезда из страны литовских грузовиков. В конце этой недели премьер-министр Инга Ругинене заявила, что в соседней республике застряло около 280 фур.