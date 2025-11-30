Газета
Главная / Политика /

Литва призвала ЕК вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики и ввести санкции

Ведомости

Литва попросила Еврокомиссию (ЕК) помочь вернуть грузовики, которые не могут выехать из Белоруссии, и призвала ввести против Минска новые санкции, передает LRT. 

По данным LRT, с таким обращением к ЕК выступили министры иностранных дел и транспорта республики Кястутис Будрис и Юрас Таминскас.

В частности, Литва просит «разработать и представить согласованный план действий ЕС, направленный на оказание помощи европейским перевозчикам в Белоруссии». Кроме того, министры призвали решить проблему безопасности на литовско-белорусской границе, «вызванную использованием беспилотных летательных аппаратов, включая контрабандистские воздушные шары».

МИД Белоруссии: 1100 литовских грузовиков переместят на спецстоянки в «Котловке»

Политика / Международные новости

Литва добивается, чтобы Еврокомиссия на уровне ЕС потребовала «полного и безоговорочного освобождения европейских перевозчиков и их имущества, незаконно удерживаемого на белорусской стороне», говорится в обращении.

Санкции против Минска, по мнению Вильнюса, следует ввести в том числе в отношении тех должностных лиц, которые «ответственны за налеты контрабандистских воздушных шаров».

Агентство BNS ранее писало, что после закрытия Литвой границы с Белоруссией Минск принял меры, чтобы не допустить выезда из страны литовских грузовиков. В конце этой недели премьер-министр Инга Ругинене заявила, что в соседней республике застряло около 280 фур.

Читайте также:Лукашенко: Литва будет навязывать владельцам фур политическую позицию
