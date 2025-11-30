Suddeutsche Zeitung рассказала об условиях передачи активов России Украине
Бельгийские власти выдвинули условия для передачи российских активов Украине. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.
Премьер требует, чтобы страны ЕС предоставили по кредиту юридически обязывающие, безусловные, безотзывные гарантии, предоставляемые по требованию. Также он хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС.
Согласно материалу, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность выполнить эти условия. Вевер при этом ожидает согласия всех членов ЕС.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Каллас считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.
28 ноября Politico писало, что страны Евросоюза усиливают давление на Бельгию, требуя объяснить, что происходит с налоговыми поступлениями от замороженных российских резервов на сумму 140 млрд евро, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear. Дипломаты из стран ЕС заявили, что Бельгия фактически удерживает часть денег благодаря корпоративному налогу.