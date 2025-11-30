El País: Европа может потерять роль глобального геополитического игрока
Европа рискует утратить роль глобального геополитического игрока из-за опасений перед возможной реакцией главы США Дональда Трампа. Об этом пишет испанская газета El País.
«Страх его [Трампа] реакции слишком велик», – сказал источник El País в ЕС.
Евросоюз не способен противостоять давлению со стороны Вашингтона. Это проявляется в вопросах цифрового регулирования и участия Европы в мирных переговорах по Украине.
В частности, предложения о прекращении огня, представленные за последние время, включают сохранение за РФ территорий Донбасса, – это может привести к возникновению неопределенности, которая будет давить на европейскую экономику.