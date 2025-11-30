Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

El País: Европа может потерять роль глобального геополитического игрока

Ведомости

Европа рискует утратить роль глобального геополитического игрока из-за опасений перед возможной реакцией главы США Дональда Трампа. Об этом пишет испанская газета El País.

«Страх его [Трампа] реакции слишком велик», – сказал источник El País в ЕС.

Евросоюз не способен противостоять давлению со стороны Вашингтона. Это проявляется в вопросах цифрового регулирования и участия Европы в мирных переговорах по Украине.

29 ноября Bloomberg со ссылкой на источник писал, что европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров по Украине. До этого Reuters сообщил, что план США по урегулированию украинского конфликта может дорого обойтись Евросоюзу с экономической точки зрения.

В частности, предложения о прекращении огня, представленные за последние время, включают сохранение за РФ территорий Донбасса, – это может привести к возникновению неопределенности, которая будет давить на европейскую экономику.

Читайте также:ЕС пытается расширить влияние евро на фоне непредсказуемой политики США
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте