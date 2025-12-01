Газета
Австрия сохраняет сдержанную позицию по вопросу использования российских активов

Ведомости

Австрия сохраняет сдержанную позицию в обсуждении возможного использования замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер.

«Я думаю, это будет очень непросто, в особенности с юридической точки зрения», – подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

Таннер напомнила, что переговоры еще идут и пока еще ничего точно не решено.

28 ноября Politico писало, что страны Евросоюза усиливают давление на Бельгию, требуя объяснить, что происходит с налоговыми поступлениями от замороженных российских резервов на сумму 140 млрд евро, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear. Дипломаты из стран ЕС заявили, что Бельгия фактически удерживает часть денег благодаря корпоративному налогу.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Каллас считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву за счет этих активов, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.

