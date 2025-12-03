Рютте не стал комментировать планы ЕК по конфискации замороженных активов РФ

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters говорил, что за возможным изъятием средств последуют ответные действия Москвы и суды длительностью около 50 лет. Он выразил мнение, что Москва сейчас ведет себя слишком скромно и призвал подать в суд ООН в связи с этой ситуацией.