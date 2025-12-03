Газета
Политика

Рютте не стал комментировать планы ЕК по конфискации замороженных активов РФ

Ведомости

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте отказался давать комментарии относительно планов Еврокомиссии (ЕК) использовать замороженные в Европе российские активы России для финансирования Украины в 2026-2027 гг.

«Важно, чтобы поток оружия на Украину не прекращался, включая двусторонние военные поставки. Вопрос о том, как это финансировать, обсуждается, но я не буду углубляться в детали, которые должен определить Евросоюз», – отметил он (цитата по ТАСС).

3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия согласна с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, который назвал изъятие замороженных российских активов в пользу Украины «авантюрой». Глава иностранного МИДа 1 декабря сказал, что лучшим вариантом помощи Киеву станет «классический общеевропейский заем». Конфискация активов, в свою очередь, не даст Европе «ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков».

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters говорил, что за возможным изъятием средств последуют ответные действия Москвы и суды длительностью около 50 лет. Он выразил мнение, что Москва сейчас ведет себя слишком скромно и призвал подать в суд ООН в связи с этой ситуацией.

