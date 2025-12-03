Кремль готов организовать визиты иностранной прессы в Купянск

Российский лидер выступил с аналогичным предложением 29 октября. Тогда он заявил, что российская сторона готова допустить представителей зарубежных СМИ к группировкам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Купянске. Позже Минобороны сообщило, что по распоряжению Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска.