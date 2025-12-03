Газета
Кремль готов организовать визиты иностранной прессы в Купянск

Ведомости

При необходимости российская сторона может организовать визиты представителей иностранных СМИ в Купянск. Желающие смогут принять в этом участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пока нам не известно о каких-то желающих. Но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», – добавил он.

Песков отметил, что российская пресса продолжает вести работу в Купянске, несмотря на сохраняющуюся опасность.

Путин предложил иностранным журналистам посетить Красноармейск

Политика / Власть

На брифинге после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 2 декабря президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, в Красноармейск (украинское название – Покровск), чтобы они смогли убедиться сами, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) его контролируют.

Российский лидер выступил с аналогичным предложением 29 октября. Тогда он заявил, что российская сторона готова допустить представителей зарубежных СМИ к группировкам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Купянске. Позже Минобороны сообщило, что по распоряжению Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска.

