Кремль готов организовать визиты иностранной прессы в Купянск
При необходимости российская сторона может организовать визиты представителей иностранных СМИ в Купянск. Желающие смогут принять в этом участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Пока нам не известно о каких-то желающих. Но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», – добавил он.
Песков отметил, что российская пресса продолжает вести работу в Купянске, несмотря на сохраняющуюся опасность.
На брифинге после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 2 декабря президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, в Красноармейск (украинское название – Покровск), чтобы они смогли убедиться сами, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) его контролируют.
Российский лидер выступил с аналогичным предложением 29 октября. Тогда он заявил, что российская сторона готова допустить представителей зарубежных СМИ к группировкам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Купянске. Позже Минобороны сообщило, что по распоряжению Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска.