Главная / Политика /

Bild сообщил о тысяче попавших в окружение под Красноармейском бойцов ВСУ

Ведомости

После того как Красноармейск (украинское название – Покровск) полностью перешел под контроль РФ, положение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название – Мирноград) ухудшилось и более тысячи военных оказались в окружении. Об этом пишет Bild.

Украинский военный рассказал изданию, что ситуация в городе критическая. По его словам, логистика осуществляется исключительно при помощи беспилотников и наземной робототехники. Проблематична даже доставка продовольствия, заключил военный.

Собеседник издания заявил, что для стабилизации ситуации необходимо либо вывести украинский военный контингент из Димитрова, либо обеспечить стабильную логистику. «Иначе защитники города останутся там навсегда», – добавил он.

Путин предложил иностранным журналистам посетить Красноармейск

Политика / Власть

5 ноября Bild писала, что украинское руководство всерьез обеспокоено возможностью крупного военного поражения на Донбассе, где российские войска могут окружить украинские подразделения в районе городов Красноармейска и Димитрова.

Бои за Красноармейск и соседний Димитров шли с середины 2024 г. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря заявил, что сейчас Красноармейск полностью находится под контролем российской армии. По его словам, важность взятия города заключается в том, что это «хороший плацдарм для решения всех задач спецоперации».

