Bild сообщил о тысяче попавших в окружение под Красноармейском бойцов ВСУ

Бои за Красноармейск и соседний Димитров шли с середины 2024 г. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря заявил, что сейчас Красноармейск полностью находится под контролем российской армии. По его словам, важность взятия города заключается в том, что это «хороший плацдарм для решения всех задач спецоперации».